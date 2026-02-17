千葉ロッテマリーンズ、背番号１５の横山陸人です。

今年１年間、このコラムを担当させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。

プロの世界に飛び込んでから、毎年が挑戦の連続ですが、昨季は自分の中でも特に多くの経験と向き合った１年でした。５０試合に登板できたことは、シーズン前から掲げていた明確な目標の一つであり、そこに到達できた点は素直に良かったと思っています。ただ、その一方で、「自分でつかみ取った５０試合」というよりも、「投げさせてもらった５０試合」という感覚が強く、内容を振り返ると悔しさや反省もはっきりと残っています。

昨シーズンの途中には先発に挑戦する期間があり、結果として約１か月、試合から離れる時間がありました。もしあの期間がなければ、もっと多くの登板機会があったのではないかと、悔しさも残りましたし、年間を通して投げ続けることの難しさを、身をもって感じました。ただ、先発を経験したからこそ、常に全力で腕を振るだけでなく、力をコントロールしながら打者を抑える感覚や、冷静に状況を読む視点を身につけることができました。今につながる、大きな収穫だったと感じています。

これまでの自分は、「いつかタイトルを取りたい」「抑えを任されたい」といった、どこか漠然とした目標を抱いていました。しかし今は、より具体的な数字を意識しています。セーブ数ならば３０〜４０。その中でセーブ王を狙っていきたいと思っています。その目標を言葉にし、明確な像として描くことで、自分が何を積み重ねるべきかがはっきりしてきました。

今季は抑えとして１年間戦い抜き、６０試合登板を目指します。九回を任される責任の重さから逃げず、その役割を全うする。その一つ一つの積み重ねが、チームの勝利につながり、自分自身をさらに成長させてくれると信じています。