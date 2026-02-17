「救国顔」だと思う20代男性俳優ランキング！ 2位「目黒蓮」、では1位は？
All About ニュース編集部は1月9〜10日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「〇〇顔×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『救国顔』だと思う20代男性俳優」ランキングを紹介。救国顔は、清らかで希望を感じさせる、好青年タイプの顔立ちを指します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位には、目黒蓮さんが選ばれました。
1997年生まれの目黒さんは、アイドルグループ・Snow Manのメンバーとしても活躍。俳優業でも高い評価を得ており、2026年は『教場 Reunion』、『ほどなく、お別れです』などに出演しています。整った顔立ちと優しいまなざしは、まさに好青年タイプ。モデルとしても活躍しており、幅広い層から人気を博しています。
回答者からは、「幅広い年齢から人気が高いのも納得の好青年顔」（30代女性／新潟県）、「爽やかな印象が濃くない顔立ちをしているため、清らかな青年が似合うと思ったから」（20代女性／埼玉県）、「どんなことからも救ってくれそう」（30代女性／大阪府）、「すごく好印象を持たせてくれる顔立ちで素敵」（40代男性／神奈川県）などの理由があがりました。
1位は、中川大志さんでした。
1998年生まれの中川さんは、2009年に俳優デビュー。その後は『真田丸』、『鎌倉殿の13人』といったNHK大河ドラマにも出演を果たし、映画、舞台など多方面で活躍の場を広げています。清潔感のある雰囲気と柔らかな笑顔が魅力的で、救国顔の代表格ともいえる顔立ちで多くのファンを魅了します。
アンケート回答者からは、「ずっと好青年のイメージがあるので」（30代女性／沖縄県）、「『継承』の王子様感に加え、彼には『動乱を鎮める』ほどの凛とした強さがあります」（60代男性／香川県）、「品が良さそうな感じだからです」（50代男性／兵庫県）、「優しそうで、清らかなイメージがあり、好青年だなという印象がある」（20代女性／長崎県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
