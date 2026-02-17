3つの言葉の□に入る共通のひらがなを当てるクイズです。今回は、おいしいあの魚や、広大な景色を表す美しい日本語が隠れています。脳をスッキリ活性化させよう！

□に共通して入るひらがなを見つける「ひらがなクイズ」！

今回は、好きな人も多いあの高級な魚から自然を表すあの単語まで、幅広い知識が必要かも？ ぜひ取り組んでみてください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ぎ
お□□
□□ばら
ヒント：好きな人は大好き！ 高級なあの魚とは？

答えを見る






正解：うな

正解は「うな」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「うな」を入れると、次のようになります。

うなぎ（鰻）
おうな（嫗）
うなばら（海原）

「うなぎ」「うなばら」は想像できる人も多かったでしょうか。でも「おうな」は難しかったかもしれませんね。年を取った女性のことを「おうな」と言います。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)