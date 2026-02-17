【ひらがなクイズ】空欄を埋めてスッキリ爽快！ ヒントはおいしいあの高級魚が隠れているよ
□に共通して入るひらがなを見つける「ひらがなクイズ」！
今回は、好きな人も多いあの高級な魚から自然を表すあの単語まで、幅広い知識が必要かも？ ぜひ取り組んでみてください！
□□ぎ
お□□
□□ばら
ヒント：好きな人は大好き！ 高級なあの魚とは？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うな」を入れると、次のようになります。
うなぎ（鰻）
おうな（嫗）
うなばら（海原）
「うなぎ」「うなばら」は想像できる人も多かったでしょうか。でも「おうな」は難しかったかもしれませんね。年を取った女性のことを「おうな」と言います。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
