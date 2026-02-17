新潟市は「にいがた2km」を中心に官民一体となってビジネスを行うプロジェクトを進めています。2月16日、「新たな魅力」を生み出す事業の成果報告会が行われました。



新潟市が街づくりを進める「にいがた2km」と市内8区の魅力を磨き、新たなビジネスを生み出すプロジェクト「HEAT」。16日、採択されていた6つの事業の成果報告会が行われました。



オンラインゲームの仮想空間に新潟の街並みを再現し看板広告を設置するeスポーツの取り組みでは、万代や古町エリアなどを作成。来年度は広告の販売に乗り出す予定です。





5つの味噌蔵が参加した事業では新潟大学と連携して味噌の味を数値化しメニュー開発に役立てました。〈山田醸造 山田弥一郎社長〉「この見える化をした味噌を使い新潟の名物品となり得るメニューを7種類作りました」メニューは市内の飲食店で提供していくということです。〈新潟市都市政策部 宮崎博人政策監〉「違う分野と違う分野がデジタルを使って新しいサービスに移行しつつあるのが、我々の狙いだったところにようやく近づいてきたと考えています。ぜひ多くの企業に今後も参加していただいて、新しい新潟市になっていただければ」6つの事業は新潟市の支援のもと来年度以降も取り組みを継続する予定です。