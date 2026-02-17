バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「千葉県のご当地スイーツ」ランキング！ 1位は？【2026年調査】
自分へのご褒美や特別なギフト需要が高まるこの時期、見た目の華やかさと確かな味わいを兼ね備えたスイーツが注目を集めています。数ある名店の中でも、ギフトとして圧倒的な支持を集める逸品はどれなのでしょうか？
All About ニュース編集部は2月6〜7日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ご当地スイーツ」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「千葉県のご当地スイーツ」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
同率2位：ぴーなっつ最中（なごみの米屋）／35票同率2位にランクインしたのは、「ぴーなっつ最中（なごみの米屋）」です。落花生の形をしたかわいらしい最中の中に、ピーナッツの甘煮が練り込まれた風味豊かな餡がぎっしりと詰まっています。落花生をモチーフにした見た目の愛らしさと上品な甘さは、贈り物にも最適です。
回答者からは「千葉県の名産品である落花生の形を模した、可愛らしい最中で、風味豊かなピーナッツの甘煮が練り込まれた餡が詰まっており、見た目も味も魅力的だから」（50代男性／広島県）、「幼い頃に祖父からのお土産で食べて美味しかった記憶がいまだにあるため」（30代女性／奈良県）、「最中も美味しいが、パイや饅頭もあり3種類のセットもあって喜ばれる」（20代女性／宮城県）といった声が集まりました。
同率2位：楽花生パイ（オランダ家）／35票同じく2位は「楽花生パイ（オランダ家）」でした。千葉県産の落花生を100％使用した特製餡を、発酵バターたっぷりのパイ生地で包んで焼き上げた、千葉を代表する銘菓です。落花生の香ばしさとバターの芳醇（ほうじゅん）な香りが口いっぱいに広がるぜいたくな味わいは、贈り物としても高く評価されています。
回答者からは「落花生パイ、渡したいです。千葉の落花生は味が濃く美味しいからです」（50代女性／新潟県）、「ナッツの中でも落花生が高級なイメージで季節ものなのでギフトには喜ばれそう」（50代女性／兵庫県）、「千葉らしさがありながら上品で食べやすく、贈り物としても喜ばれやすいと感じたため選びました」（50代回答しない／沖縄県）などのコメントがありました。
1位：とろなまチョコ（せんねんの木）／70票1位に輝いたのは、バウムクーヘン専門店・せんねんの木の「とろなまチョコ」でした。ビターチョコでコーティングした表面に、とろけるような口どけのチョコムースを重ねた「二層のバウムクーヘン」です。まるでチョコレートケーキのような濃厚さと、バウムクーヘンの食感が一度に楽しめる新感覚のスイーツは、イベント時期のギフトにぴったりです。
回答者のコメントを見ると「チョコの中でも美味しそうなとろなまが食べられるのは気になる」（30代女性／宮城県）、「チョコレートムースとバウムクーヘンの組み合わせが、とてもおしゃれ」（60代女性／静岡県）、「チョコレート専門店レベルの口どけ＆濃厚さで、『千葉のご当地』と言われると意外性もあって印象に残る」（50代男性／東京都）といった声がありました。
