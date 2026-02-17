毎年3月7日を「TE37の日」に！

2026年2月13日から15日まで、インテックス大阪（大阪市住之江区）でカスタマイズカーのイベント「大阪オートメッセ2026」が開催されました。イベントには、大阪を本拠とするホイールメーカーのRAYS（レイズ）も出展し、同社を代表するスポーツホイールのひとつVOLK RACING TE37シリーズが30周年を迎えるということで、TE37を中心とした展示がなされました。

なお、初日にはサプライズ発表がありました。毎年3月7日を、「TE37の日」と定めたのです。これは一般社団法人 日本記念日協会によって登録され、登壇したレイズの斯波翔太郎社長は間もなくやってくる3月7日に、嵐山-高雄パークウエイ（京都市右京区）を会場に「TE37ファンミーティング」を開催すると表明しました。

詳細はこれから決定するとのことですが、TE37ユーザーに喜んでもらえるようなイベントにしたいということで、事前エントリー制（先着順）にすることを示唆。続報は、レイズのファンサイトなどを通じて告知されます。

ほかにも会場には、1996年に発表された初代TE37をはじめとして、歴代のTE37シリーズが多数展示されました。なかには、レースマシンに装着されたものやエコカー用に生まれたもの、鍛造マグネシウム製のものなど珍しいホイールもありました。

また、すでに発表されているTE37 30TH ANNIVERSARYモデルについては「SAGA S-plus」「SONIC」「ultra LARGE P.C.D.」の3種類すべてが展示されていたほか、一部モデルに設定されている特注カラーオプションの実物も全色並べられていました。

ちなみに2026年12月31日までTE37シリーズを対象に、特注カラーオプションが無料となるキャンペーンを実施中です。さらに会場では、新世代の鍛造ホイールとしてレイズファンに人気の「VOLK RACING G025」の新色も披露されました。