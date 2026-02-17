少ない球種で打者を圧倒する投球術

2022年ドラフト1位でオリックスに入団した曽谷龍平投手。3年目の昨季は開幕から先発ローテーションを支え、21試合に先発した。5月18日の西武戦ではプロ初完投勝利を挙げ、前半戦だけで自己最多の8勝を記録。11月開催の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」では韓国打線を相手に3回パーフェクトと快投し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のメンバーに選出された。どうやって覚醒の道を歩んだのだろうか。

球種別投球割合を見ると、カットボールは年々減少し、スライダーとフォークの比率が上昇している。昨季はストレート、スライダー、フォークの3球種で投球の約99％を占めた。先発投手としては持ち球が少ない部類でありながら、精度で勝負する投球が際立つ。

中でも大学時代から武器とするスライダーは「ジェットコースタースライダー」と称される球種である。120キロ台後半の球速帯で鋭く大きく曲がる軌道が特徴。投球割合は年々増加し、軸となる変化球へと進化した。

スライダーの高低別投球割合に注目すると、1年目の23年は低めへの投球が41.1％にとどまっていた。だが昨季は65.5％まで上昇し、リーグ平均を上回った。真ん中から高めに浮く投球が減少し、低めへの制球力が向上した結果である。

ボールゾーンでの奪空振り率も顕著に改善した。1年目は4.9％だったが、2年目は14.1％、昨季は19.0％に上昇し、リーグ平均を上回った。ボールゾーンでも空振りを奪える球種へと進化し、信頼度を高めたことが投球割合増加の要因である。

2ストライク時の投球割合は昨季が42.3％で最高。2024年まではストレートが中心だったが、決め球はスライダーへと移行した。追い込んでからの被打率は持ち球で唯一の1割台。スライダーで奪った奪三振は54を数え、パ・リーグ左投手ではチームメートの宮城大弥投手に次ぐ2位だった。

前半戦で8勝を挙げながら、後半戦はコンディション不良や試合中のアクシデントで成績を伸ばせなかった。オフには九里亜蓮投手に師事し、年間を通して投げ抜く体力づくりに着手。世界大会での役割を果たし、2026年シーズンの飛躍へつなげる構えである。

※成績は2025年シーズン終了時点。（「パ・リーグ インサイト」データスタジアム編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）