『エヴァンゲリオン』×「CASETiFY」コラボ第2弾！ シリーズ初の進化した“カスタムケース”が登場
グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」は、2月20日（金）から、テレビアニメ『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念した「エヴァンゲリオン×CASETiFY」コレクション第2弾を、全国の店舗や公式オンラインストアで発売する。
【写真】ロゴと背景を自由に組み合わせ！ シリーズ初の進化したカスタムケース
■多彩なラインナップを展開
今回発売される「エヴァンゲリオン×CASETiFY」コレクション第2弾は、『エヴァンゲリオン』シリーズならではの特別な世界観を存分に楽しめるアイテム。
ラインナップには、“ネルフ”や“第4の使徒”といったアイコニックなロゴモチーフと背景デザインを自由に組み合わせ可能な、シリーズ初の進化したカスタマイズスマホケース「EVANGELION CUSTOM LOGO CASE」が登場する。
また、人気キャラクターのデザインに名前やイニシャルをプラスしてアレンジできるスマホケース「EVANGELION CUSTOM CHARACTERS CASE」に加え、“エヴァンゲリオン30周年エンブレム”をあしらったケースなど、多彩なアイテムがそろう。
さらに、イヤホンケース、MagSafeウォレット、Watchバンド、Laptop ケース、タブレットケースといった、豊富なテックアクセサリーが用意されるほか、6月には本コレクションのプリントデザインアイテムと、数量限定のスペシャルプロダクトも発売予定だ。
そして『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念して2月21日（土）から開催される、シリーズ初のフェスイベント「EVANGELION：30＋；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」会場内に「CASETiFY」の特設ブースが出展。会場では、イベントのキーヴィジュアルを大胆にあしらった特別デザインの「EVANGELION：30＋；」限定アイテムを来場者限定で販売される。
