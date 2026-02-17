山形地方気象台発表

山形県では、暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。１８日夕方から１９日はじめにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

１８日は、低気圧が発達しながら日本海北部を北東へ進み、低気圧からのびる寒冷前線が１８日夜遅くにかけて東北地方を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方の上空には強い寒気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

このため、山形県では積乱雲が発達し、雷の発生する所がある見込みです。





［防災事項］山形県では、１８日夕方から１９日はじめにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

