最近、寒暖差が大きくて、毎日何を着ようか迷いますね。18日（水）は北日本や日本海側にお住まいの方は、雨雪対策しっかりとした服装でお出かけください。

今後の雨雲雪雲の予想です。このあと南海上で雨雲が発生し、朝にかけて関東の沿岸部で一部雨のパラつくところがありそうです。

その後、この雲は東海上に離れていきますが、今度は日本海から低気圧や前線の雲が近づきます。山陰から北の日本海側から雨や雪が降り出し、夜にかけて、雪の降り方の強まるところもあるでしょう。

北陸や東北の日本海側は、19日（木）にかけて、大気の状態が非常に不安定となります。落雷や、激しい突風、ひょうなどにご注意ください。

10日間予報です。この先も気温の傾向ははっきりとしています。18日は天気が崩れる北日本でも気温は高いですが、19日（木）は寒気が入ってきますので、全国的に寒さが戻るでしょう。そのあと、20日（金）から24日（火）頃までは気温の高い状態が続き、西日本や東日本では20度くらいまで上がるところもありそうです。ただ来週半ばはまた気温が下がるでしょう。

この先も寒暖差大きいですから、体調管理お気をつけください。