EXILE TAKAHIRO、歌手ならではの“職業病”で妻・武井咲からガチ注意 娘たちの歌声に「最初は微笑ましいんですけど…」

EXILE TAKAHIRO、歌手ならではの“職業病”で妻・武井咲からガチ注意 娘たちの歌声に「最初は微笑ましいんですけど…」