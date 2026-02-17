EXILE TAKAHIRO、歌手ならではの“職業病”で妻・武井咲からガチ注意 娘たちの歌声に「最初は微笑ましいんですけど…」
EXILE TAKAHIROが、17日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演。歌手ならではの“職業病”を明かした。
【写真複数あり】「小さい時からイケメン」海パン姿で海ではしゃぐ幼少期のTAKAHIRO
この日は、「一流ミュージシャン大集結！」と題してトークを展開。「つい出てしまう職業病」では、3人の娘の父親であるTAKAHIROが反省を口にした。
職業柄、自宅でも音楽が日常的に流れている影響もあり、子どもたちも音楽が好きだというが、娘たちの歌を聴いていると「最初は微笑ましいんですけど、よくよく聴いていると、どうにもメロディーが気になって修正しちゃって…」と告白。するとそのやりとりを見ていた妻・武井咲から即座に「自由に歌わせてあげてよ！」と怒られてしまったと語り、スタジオの笑いを誘った。
TAKAHIROと武井は、2017年9月に結婚。18年3月に第1子となる長女、22年3月に第2子となる次女、25年2月に第3子となる三女が誕生している。
