◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１７日・リビーニョ・スノーパーク）

１７日午後１時（日本時間同９時）から予定されていた女子スロープスタイルの決勝が、天候不良のため延期となった。競技開始まで２時間を切った中での発表となった。国際オリンピック委員会のリビーニョ会場の担当者によると、現段階では延期後の開催日程は決まっていない。

予選２位通過し、今大会でビッグエアとの２冠に挑む村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）がインスタグラムを更新し「今日の決勝雪と霧でキャンセルになってしまいました。テレビで待っていて下さった皆様すみません。決勝はやると思うので、全力尽くして頑張ります」とコメントした。

１５日の予選も悪天候予報を考慮して、１日前倒しで行われた。決勝に向けては午前９時頃（日本時間午後１７時頃）の段階で専用車でコースを整備し、競技実施に向けて動いていたが、午前１１時頃（同午後７時頃）には雪が強く降り始め、風も強いため、視界は不良。気温もマイナス６度まで下がっていた。

日本からは今大会ビッグエア金メダルで、予選２位で通過したエース・村瀬、予選４位通過の岩渕麗楽（バートン）、同７位の深田茉莉（ヤマゼン）が出場を予定していた。