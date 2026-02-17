読売テレビで３月１日午後３時から生放送される「第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」のファイナリストによる取材会が１７日、同局で行われ、結成１０年以下の若手漫才師７組が、優勝賞金１００万円ゲットを誓った。

マーメイドのボケ・テクニック。は最近中古のトヨタ・シエンタを購入し、ローンで首が回らないとのこと。予選会の成績順に決定戦の出番を選べる段になり、先輩芸人のタチマチに「いくら出せます？」とニヤリ。金額次第で選択の順番を入れ替えても良いと持ちかけたところ、タチマチのボケ・安達周平は「先月（の芸人としての収入が）１２万やったので、１２万！」。芸人としての矜持（きょうじ）に欠ける（？）両者が、生々しいやりとりを披露した…がもちろんルール違反のため、成立はしなかった。

では実際に１００万円を手に入れれば何に使うのか。１５人がリズムに乗せて明かしていった。

ぐろう・家村涼太「盲腸治す（天才ピアニストへのイジり）」

ぐろう・高松巧「生活費」

天才ピアニスト・竹内竹内知咲「投資」

天才ピアニスト・ますみ「果物買う」

シカノシンプ・北川「マニラ」（旅行したいという意味か？）

シカノシンプ・ゆのき「大きいベッド」

生姜猫・川粼「（治療が滞っている）歯医者」

生姜猫・ケージュ「株」

生姜猫・カンサイ「原付」

ぎょうぶ・為国「メガネ買う」

ぎょうぶ・澤畑健二「車の免許」

タチマチ・安達周平「相方の娘にランドセル」（報道陣からどよめき）

タチマチ・胡内佑介「アンパンマンになって子供と遊ぶ」（報道陣拍手）

マーメイド・田村境祐「脱毛」

マーメイド・テクニック。「（マイカーローンの）返済」