ｙｔｖ漫才新人賞の優勝賞金１００万円で何買う？タチマチのコンビ愛あふれる回答に報道陣感激
読売テレビで３月１日午後３時から生放送される「第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」のファイナリストによる取材会が１７日、同局で行われ、結成１０年以下の若手漫才師７組が、優勝賞金１００万円ゲットを誓った。
マーメイドのボケ・テクニック。は最近中古のトヨタ・シエンタを購入し、ローンで首が回らないとのこと。予選会の成績順に決定戦の出番を選べる段になり、先輩芸人のタチマチに「いくら出せます？」とニヤリ。金額次第で選択の順番を入れ替えても良いと持ちかけたところ、タチマチのボケ・安達周平は「先月（の芸人としての収入が）１２万やったので、１２万！」。芸人としての矜持（きょうじ）に欠ける（？）両者が、生々しいやりとりを披露した…がもちろんルール違反のため、成立はしなかった。
では実際に１００万円を手に入れれば何に使うのか。１５人がリズムに乗せて明かしていった。
ぐろう・家村涼太「盲腸治す（天才ピアニストへのイジり）」
ぐろう・高松巧「生活費」
天才ピアニスト・竹内竹内知咲「投資」
天才ピアニスト・ますみ「果物買う」
シカノシンプ・北川「マニラ」（旅行したいという意味か？）
シカノシンプ・ゆのき「大きいベッド」
生姜猫・川粼「（治療が滞っている）歯医者」
生姜猫・ケージュ「株」
生姜猫・カンサイ「原付」
ぎょうぶ・為国「メガネ買う」
ぎょうぶ・澤畑健二「車の免許」
タチマチ・安達周平「相方の娘にランドセル」（報道陣からどよめき）
タチマチ・胡内佑介「アンパンマンになって子供と遊ぶ」（報道陣拍手）
マーメイド・田村境祐「脱毛」
マーメイド・テクニック。「（マイカーローンの）返済」