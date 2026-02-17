九州電力川内原発の使用済み核燃料を巡る動きです。

川内原発で使った高温の核燃料は水を使ったプールで現在は保管していますが、貯蔵率はすでに7割から8割に達しています。このため、九電は、水や電気を使わずに保管できる「乾式貯蔵施設」の建設を新たに計画し、2029年度の運用開始を目指しています。

こうした中、「乾式貯蔵施設」の建設を許可するか審査している原子力規制委員会が川内原発を訪れ、「審査はそれほど難しくない」と発言しました。「川内原発が核燃料の最終処分場になりかねない」と懸念の声も上がる中、計画の行方が注目されています。

今月14日、川内原発の視察に訪れた原子力規制委員会の山中伸介委員長。

乾式貯蔵施設の建設予定地を確認した後、今後の審査について…

（原子力規制委員会 山中伸介 委員長）「すぐ横に崖があるような立地でもないので、立地上の課題があるという認識ではない。東北電力の女川原発と全く同等のものなので、特段、難しい審査になるとは考えていない」

「難しい審査にならない」との認識を示した山中委員長。乾式貯蔵施設は愛媛県の伊方原発など4か所で運用が始まっています。今後も佐賀県の玄海原発など6か所で計画されています。

このうち宮城県の女川原発では、東北電力がおととし2月、乾式貯蔵施設の計画を申請し、去年5月に規制委員会の許可を受けました。

さらに、山中委員長は、水や電気を使って高温の使用済み核燃料を保管する従来の「プール方式」よりも、「乾式貯蔵のほうが安全性が高い」との考えも強調しました。

視察では地元自治体との意見交換もありました。

地元・薩摩川内市の田中良二市長や塩田知事は賛否を示していません。

（薩摩川内市 田中良二 市長）「市民の関心が非常に高いテーマ。安全性や審査の状況を含め、より丁寧で分かりやすい説明が求められる」

（塩田 知事）「厳格な審査を行ったうえで、審査結果について、県民への分かりやすい情報発信、説明を行ってほしい」

（原子力規制委員会 山中伸介 委員長）「住民が不安に思うのは十分に理解できる。希望があれば規制委員会、事務所の検査官が説明に行く」

一方で、使用済み核燃料の最終的な「行き場」となるはずの青森県の再処理工場。しかし、その完成は何度も遅れ、「川内原発が核燃料の最終処分場になりかねない」との懸念の声もあります。

（いちき串木野市 中屋謙治 市長）「最終的な（使用済み核燃料の）行き先が明確にならない状況が続くことは地域住民の不安を長期化させる」

（原子力規制委員会 山中伸介 委員長）「九州電力自身が燃料の行く末について住民に説明してもらえれば」

地元の懸念に九州電力は…

（九州電力 西山勝 社長）「原子力施設がどうしても不安だと思う人はいる。事業者としてもしっかりと説明し、より安心してもらえる努力を続ける」

こうした中、住民の間では新たな貯蔵施設への賛否が分かれています。

（80代）「安全だと言われたらそれ以上のことは分からない。安全なら（乾式貯蔵で）保管されてもいい」

（70代）「絶対に安全はないと思う。きちっと説明してくれないと、市に来て説明したというだけで済ませるのはとんでもない」

（美容関係 30代）「不安。子どもが2人いるので、子どもたちが大きくなった時、問題が起きた時にどう処置していくか。住民の了承を得たうえでやっていくべき」

運転開始から40年を超えた川内原発。九州電力が最長で60年の運転を見据える中、乾式貯蔵施設の計画の行方が注目されます。

・