桜島にある8つの小中学校は今年の春、新たに開校する小中一貫の義務教育学校「桜島学校」に統合されます。

このうち、桜峰小学校で今月14日、閉校記念式典が開かれました。129年の歴史を胸に、卒業生らが学び舎との別れを惜しみました。

桜島の北側、鹿児島市桜島松浦町の桜峰小学校。

窓から錦江湾を臨むことができます。

開校は1898年・明治31年。1970年代、児童数は380人を超えましたが、少子化の影響で今は30人に減少。この春で129年の歴史に幕を閉じることになりました。

（児童）「ここが5、6年生の教室です。5、6年生が勉強をしています」

卒業生や、かつて教鞭をとっていた教員らに、校舎を案内する子どもたち。今月14日、学び舎を記憶にとどめてもらおうと、学校を開放しました。

「この辺からイルカとか見えていた」「いい眺めですよね」

思い出を語る、霧島市の鶴田幸伸さん(63)。31歳の時に赴任し、10年間、桜峰小学校の教員を務めました。

（鶴田幸伸さん）「妻（当時教員）ともここで出会って結婚をした。長女もここに入学をした」

鶴田さんは吹奏楽部の顧問もしていました。

（鶴田幸伸さん）「自分が担任をしていた子が、上手く楽器はできないが、吹奏楽部に入りたくて、大太鼓をたたくまねをしながら歩いていたり、本当に懐かしい。

桜峰小学校、桜島は自分の人生にとって大きな思い出。意味のある場所」

懐かしい恩師と再会した卒業生もいました。

（卒業生）「（この教室の床も）自分たちでワックスをかけていた、ろうそくを塗ったり」「床も（当時と）かわっている」

（恩師）「懐かしいね」

（卒業生）「懐かしいです、どんどんよみがえってくる」

この日は、閉校記念式典が体育館で開かれ、在校生や卒業生、地域の住民らおよそ250人が出席しました。

（大迫誠校長）「友達と力をあわせて取り組んだこと、時には悔しい思いをしたこと、それら全てがみなさんの成長の礎となり、これからの人生を支える力となります」

子どもたちは、学び舎に感謝の言葉をおくりました。

「この学校は、私たちにとってかけがえのないふるさとです。そして、そのふるさとを見守ってくださった地域の皆さんがいます。本当にありがとうございました」

（卒業生80代）「校歌を歌った時、涙が出た」

（卒業生3きょうだい）「きょうだいで話して、行こうという話になった」「懐かしい気持ちになった」「3人一緒に来られて、いい思い出になった」

（6年生）「閉校するのは寂しいが、桜島学校で頑張りたい」

（6年生）「みんなの思い出が詰まっている場所だから、桜峰小学校に感謝しながら過ごしたい」

閉校まであと1か月余り。来月24日に最後の卒業式が開かれます。

