ドル円１５３．００近辺、ユーロドル１．１８４５近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は153.00近辺、ユーロドルは1.1845近辺で推移している。いずれも値動き一服となっている。ドル円は円高圧力に押され、ロンドン序盤には152.70付近に安値を広げた。その後は下げ一服となり153円台を回復する場面があった。



ユーロドルは1.18台前半から半ばにかけて振幅している。東京早朝の1.1852付近を高値に売られ、ロンドン朝方には1.1829付近まで安値を広げた。しかし、その後は1.1850付近まで反発した。



ポンドドルは一時売りが強まった。日本時間午後4時に発表された英雇用統計が弱い内容だったことを受けて、英債利回りが低下、ポンド売り反応が広がった。1.3610付近から1.3552付近まで急落した。しかし、その後は買戻しが強まり一時1.36台を回復する場面があった。



USD/JPY 152.99 EUR/USD 1.1843 GBP/USD 1.3596

