山形県長井市に住む４０代の男性がＳＮＳのＸに「当選した」などと書かれたメッセージが送られてきたのをきっかけに副業を紹介され、現金１６６万円をだましとられる特殊詐欺被害にあいました。

警察によりますと、先月、長井市に住む４０代の男性がＳＮＳのＸを利用していたところ、「当選おめでとうございます。お金をあげます」などとメッセージが送られてきたということです。

男性は相手とやりとりをするようになり、「美咲」という女性の名前のＬＩＮＥアカウントを登録しました。

すると「美咲」から、「ＴｉｋＴｏｋの動画再生数を増やす手伝いで３万円から１０万円が支払われます」などと副業を紹介されたということです。

男性が「副業をする」などと伝えたところ、「美咲」から副業で使うサイトを登録するよう指示され、「松田○○」という女性の名前のＬＩＮＥアカウントを紹介されました。

その後男性は「松田」からＳＮＳのテレグラムをダウンロードするよう指示され、テレグラムのグループチャットで指示を受けながら、動画をスクリーンショットしてグループチャットに送信する作業やサイト上で暗号資産を購入して売却する作業をしたということです。

ところが「松田」から暗号資産を購入する手続きにミスがあり損失を補填する必要があるなどと言われ、男性は５回に渡り、指定された口座に合わせて１６６万円を振り込んだということです。

金を振り込んだ後に男性が家族に相談したところ、警察に相談するように言われ、被害が判明しました。

警察は、これは「架空料金請求詐欺」の手口だとして、「簡単に稼げる」という言葉や「ＳＮＳでの副業」に注意するよう呼びかけています。