【テニス速報】 ドバイDuty Freeテニス選手権 第3日 ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ vs マリエ ボウズコバ / ジャニス チェン
ドバイDuty Freeテニス選手権
大会期間：2026年2月15日～2026年2月22日
開催地：アラブ首長国連邦 ドバイ
コート：ハード（屋外）
結果：[ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ] 2 - 1 [マリエ ボウズコバ / ジャニス チェン]
ドバイDuty Freeテニス選手権第3日がアラブ首長国連邦 ドバイで行われ、女子ダブルス2回戦で、第5シードのガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニとマリエ ボウズコバ / ジャニス チェンが対戦した。
第1セットはガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが6-1で先取。第2セットはマリエ ボウズコバ / ジャニス チェンが6-3で奪い返したが、第3セットはガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが10-3で制し、ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-17 20:32:06 更新