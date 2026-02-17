県内のほか、北海道から九州まで全国各地で万引きを繰り返していたとして、警察は札幌市に住む30歳の男を書類送検し、捜査を終結したと発表しました。



窃盗の疑いで書類送致されたのは、北海道札幌市に住む無職の男(30)です。警察によりますと、男は2024年1月ごろから2025年9月ごろまでの間、県内のほか北海道や愛知県・福岡県・広島県のドラッグストアなどで髭剃りの替え刃や電動歯ブラシの替えブラシなどを万引きした疑いが持たれています。



送致件数は54件で、被害品は693点に及ぶということです。被害総額は、販売価格で約318万円にのぼります。



男は、生活費や遊ぶ金欲しさに犯行を繰り返し、盗んだ品の一部をインターネットなどで転売していました。警察の調べに対し、男は「盗んだことは間違いありません」と容疑を認めているということです。男は2025年9月にも窃盗の疑いで逮捕され、10月にも同様の疑いで逮捕されていました。