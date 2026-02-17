中国の旧正月「春節」に伴う大型連休で毎年、熊本にも多くの観光客が訪れますが、ことしはいつもと状況が違います。それは中国政府が呼び掛けている「日本への渡航自粛」です。日中関係が冷え込む中、熊本の観光地に変化はあるのでしょうか？



■永島由菜キャスター

「城彩苑に来ています。午前中から多くの外国人観光客で賑わっています。みなさん、どこから来ているのでしょうか」





熊本城のふもとに多くの店舗が並ぶ城彩苑。年間を通して外国人観光客からの人気が高い場所です。

■香港から

「春節の連休なので来ました。きれいです、人もいいです」

「熊本城はすばらしいですね。歴史があるし、眺めも良い」



中華圏の旧正月・春節に伴う大型連休で、例年では中国からの観光客が増える傾向にあります。しかし、ことしは…。



■ツアーガイド

「中国の方はちょっと減ったような気がしますけど」



■お茶の泉園・谷口裕一さん

「印象としては、中国本土から来られる人がとても少なく感じます。いつもは団体の方がとても多かったんですけど、少し減っているような印象を受けます」





去年、高市総理の台湾有事をめぐる発言以降、中国政府は「日本への渡航自粛」を呼びかけています。春節にどんな影響が出ているのか。台湾在住のジャーナリストは…。



■台湾在住のジャーナリスト・福澤ジョエルさん

「中国から日本に経済的な圧力をかけていることで中国から日本に行く団体客が減っている情報は入りました。ただし中国からの個人旅行の影響はそんなになさそうだと思います」



福澤ジョエルさんによりますと、台湾では渡航自粛の影響はなく、熊本行きの飛行機の搭乗率は高い状態だといいます。中華圏の春節の旅先として根強い人気を誇る熊本。熊本市の中心部にある飲食店も、こじれる日中関係が修復することを願っています。



■炙りやどりぃむ・本郷楓乎さん

「最近少しずつ（中国の観光客が）戻ってきていると思っているので、来ていただけることを期待していますね」



■なごみ庵・光田信悟さん

「飲食としては非常に客の入りが冷え込む時期なので、海外の方が訪日していただければ助かる。政治と民間は別でうまく国際交流できればと思います」





【スタジオ】

団体ツアーを中心に中国からの渡航自粛の影響が出ている一方で、台湾や韓国などからの人気は根強く、取材をする限りでは、熊本への影響は限定的という印象でした。



「長崎ランタンフェスティバル」がにぎわう長崎県には高市総理の台湾有事をめぐる発言があった去年11月以降、5000人規模を含むクルーズ船が35件もキャンセルになったそうなんです。理由はわかっていませんが、これほどのキャンセルは新型コロナ禍以来だそうです。



熊本県によりますと、八代港でも2月と5月に中国からのクルーズ船2隻がキャンセルになっています。