ジャンプ男子スーパー団体

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ男子スーパー団体が16日（日本時間17日）に行われ、二階堂蓮（日本ビール）と小林陵侑（チームROY）の日本は6位となった。大雪の影響で、最終の3回目途中で競技の打ち切りが決定。二階堂が3回目で2位に浮上させていたが、2回目までの結果で順位が決まることに。二階堂の大ジャンプは幻になった。3冠を狙ったドメン・プレブツ（スロベニア）も5位でメダルを逃し「残念」と落胆した。

2人1組のチームが争う新種目。二階堂と小林に無情の結末が待っていた。1回目は二階堂が131.5メートル、小林が129メートルで5位発進。2回目は二階堂が131メートル、小林が130メートルで6位となった。運命の3回目、二階堂が138.5メートルの大ジャンプ。3回目の1人目終了時点では2位に浮上したが、雪が強くなって打ち切りが決定。2回目終了の6位で結果が確定した。

3回目の結果が反映されなかったことや、打ち切り後にすぐ雪がやんだこともあり、日本のネット上では「なんでスキージャンプ、3回目の1人目までの順位じゃダメだったんだ？」「なぜ中止？ 中止から5分経って雪やんだのに」など困惑の声が上がっていた。

米放送局「NBC」の五輪専門サイトは「オーストリアがついに足場を固め、男子スーパー団体の初代王者に」との見出しで記事を掲載。今大会で個人ラージヒル、混合団体で金メダルを獲得し、3冠を狙っていたプレブツは「残念だけれど、結果をこのまま受け止めるしかない」と失意を吐露した。

一方、金メダルを獲得したオーストリアのヤン・ヘールは歓喜。「この10日間は代表チームにとって厳しかった。これが最後のチャンスだったんだ」「そのうえで集中力を保ち、5回もいいジャンプができた。本当にアメージング。信じられない気分だよ」と語っていた。

日本も打ち切りで表彰台に届かず。小林は中継局のインタビューで「飛びたかったですね。この通り、5分でも待っていればできた状況だったので。その判断がなぜできなかったのかもわからないですし、悔しいですね」と不完全燃焼だった。



