ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。

“りくりゅう”がペア日本初の表彰台どころか、頂点まで駆け上がった。フリーで衝撃の演技を披露してSP5位から大逆転。泣き崩れる木原を、三浦が優しく包み込んだ。

三浦は宝塚歌劇で知られる兵庫県宝塚市の出身。同市の公式Xは金メダル決定後に、「日本史上初！フィギュアスケートのペアにおいて、宝塚市出身の三浦璃来選手とそのパートナーである木原龍一選手の“りくりゅう”ペアがオリンピック金メダルに輝きました 本当におめでとうございます！！ 観る人全てを感動させる圧倒の演技 感動をありがとうございました」と投稿。出身地を初めて知った人も多く、Xには様々な声が上がった。

「りくちゃん、宝塚市出身なのですね」

「宝塚市のご出身でしたか！ つくづく美しさが集まる街だな」

「宝塚出身とは初めて知りました」

「凱旋パレード見たいです」

「ニュースで兵庫出身って出てたのでどちらかな…？と思ってました…！ 宝塚の方なんやー！」

「りくちゃん同郷の誇りです」

パートナーの木原は、愛知県東海市の出身。同市もXで「フィギュアスケート りくりゅうペア金メダル おめでとう」と祝福している。



（THE ANSWER編集部）