¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÂçÀª¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎàÇº¤ßá¤Ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å²óÅú¡Ö¶Ê¤¬¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡Çº¤ß¤Ï¡¢¶¯¤ß¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óµÜºê¹ç½É¤Î£±£·Æü¡¢ÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡áµð¿Í¡Ë¤¬½é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡á¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤«¤éÌÀ²ò¤Ê»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤âÂ¿¤¯¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ËÇº¤ßÁêÃÌ¡£Îý½¬¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿ÂçÀª¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¥¸¥ã¥¤¥í²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¶Ê¤¬¤êÉý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÁêÃÌ¤·¤¿¡×¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ±¦ÏÓ¤Î¸«²ò¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢Èæ³Ó¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡ØµÕ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥í²óÅ¾¤¹¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÊý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£º£¡¢Âç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ï¡ØºÇ½é¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡ÊºÇ¶á¤Ï¡ËÂÇ¤¿¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡£
¡¡Åê¼ê¤Î¿Ê²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯ÂÇ¼Ô¤âÂÐºö¤òÎý¤Ã¤Æ¿Ê²½¤¹¤ë¤Î¤¬¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¡£¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾ðÀª¤òÃ¼Åª¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Ã±¤Ê¤ëÎå¤Þ¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯»ØÅ¦¡£ÂçÀª¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼õ¤±»ß¤á¤¬¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£