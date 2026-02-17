「ラクでおしゃれな服」→【ハニーズ】で見つけた！ 40・50代の1軍♡「優秀ガウチョパンツ」

「楽に穿けて、おしゃれ見えも狙えるパンツが欲しい！」そんな人には、ゆったりとしたラフなシルエットのガウチョパンツがおすすめ。レッグラインを拾いにくく、体型カバーも期待できるアイテムです。上品な素材やカラーを揃えた【ハニーズ】のアイテムなら、ミドル世代のデイリーコーデにもぴったり。きれいめにもカジュアルにも振りやすく、毎日のスタイリングで手放せなくなりそう。

シンプルコーデでもサマになるシルエット

【ハニーズ】「ガウチョパンツ」\1,480（税込・セール価格）

裾にかけて広がるシルエットで、サマ見えが狙えるパンツ。ウエストは背面でゴム仕様になっており「ストレスフリーなはき心地」（公式サイトより）が望めるのが嬉しいポイントで、パンツの締め付けが苦手という大人女性にもぴったりです。表情のあるヘリンボーン生地も、コーデのアクセントになりそう。コンパクトなTシャツと合わせてメリハリをつけたり、あえてオーバーサイズのスウェットでラフに仕上げたりするのも◎

きれい見えが狙える滑らかなスウェット素材

【ハニーズ】「きれいめガウチョパンツ」\2,480（税込）

滑らかなレーヨン混のスウェット素材が使われたガウチョパンツ。きれいめのシャツやブラウスとも合わせやすく、お仕事シーンでも使えるかも。こちらもスカートのようなゆったりとしたシルエットに加え、「ストレッチが利いた素材とウエストゴム」（公式サイトより）で動きやすさも考えられています。足首が見えるくらいの裾丈なので、ボリュームのあるブーツや厚底シューズとも好相性の予感。

