子どもより母親が暴走！？ シールブームの裏で、店員が悲鳴！『悲しいマナー違反』に「ヒヤッとした」

雑貨店で働く知人から、売り場で起きている【ある変化】を聞きました。子どもたちのシールブームの裏側では、マナーや安全性について考えさせられる出来事が増えているそうです。子どもの楽しみを守るために、大人の私たちができることについて、考えてみたいと思います。

シールブームでにぎわう雑貨店

私が働いている店舗でも、昨今のシールブームの影響で、以前よりも多くのお客さまでにぎわうようになりました。かわいい商品に目を輝かせる子どもたちの姿を見ると、仕事へのやりがいを感じます。

一方で、日々の業務の中で少し気になる場面も増えてきました。どれだけ丁寧に商品を整理しても、折れ曲がった状態でシールが棚に戻されていたり、本来とはまったく違う場所に置かれたりすることがあります。

意外なことに、こうした行動は子どもだけではなく、大人の方でも見受けられることがあります。混み合う売り場の中で、つい急いでしまうのだなと感じています。

陳列中にヒヤッとした瞬間

特に困るのは、入荷した商品を陳列している最中です。新商品を楽しみにしてくださるお客さまが多く、人が集中して列ができることがあります。私が商品を並べる動きに合わせて、近くで待たれることも少なくありません。