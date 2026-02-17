ボクシングの２０２５年度年間優秀選手表彰式「ＪＡＰＡＮ ＢＯＸＩＮＧ ＡＷＡＲＤＳ２０２５」が１７日、東京ドームホテルで行われ、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が８年連続９度目の最優秀選手賞（ＭＶＰ）に輝いた。

昨年３月３１日に行われた２０２４年度表彰式の壇上では、最優秀選手賞に輝いた尚弥が、技能賞を獲得した中谷に対し「中谷君、１年後の東京ドームで、日本ボクシングを盛り上げよう」と笑顔で宣戦布告。斜め後ろに座っていた中谷も立ち上がり「やりましょう」と呼応。がっちり握手をかわした。

あれから１年、尚弥は壇上で「みなさんの記憶にも新しいと思いますが、１年前、ビッグマッチの約束をしました。お互いに勝って、１年後盛り上げましょうと。その約束をお互い果たすことができました」と中谷とともに２０２５年を無敗で戦い抜いたことを報告。「今年５月、東京ドームで中谷潤人と本気でぶつかります。みなさん、お互いの勇姿を必ず見届けてください」と高らかに宣言した。

尚弥は５月に向け、今月からすでに練習を開始している。「言葉では言い表せないが、今までにないほど自分の中で燃えたぎっている感覚がある。非常に楽しみにしている」。日本ボクシング史上最大のメガファイトを見据え、静かに闘志を燃やしていた。

２０２５年度年間各賞は以下の通り。

【最優秀選手賞】 井上尚弥（大橋）

【技能賞】 井上拓真（大橋）中谷潤人（Ｍ・Ｔ）

【殊勲賞】 堤聖也（角海老宝石）

【努力・敢闘賞】 坪井智也（帝拳）

【ＫＯ賞】 矢吹正道（１２月２７日、フェリックス・アルバラード戦）

【新鋭賞】 高見亨介（帝拳）

【女子最優秀選手賞】 晝田瑞希（三迫）

【年間最高試合賞（世界戦）】 ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級王座統一戦・寺地拳四朗―ユーリ阿久井政悟戦（３月１３日、寺地の１２回ＴＫＯ勝ち）

【年間最高試合賞（世界戦以外）】 日本ライトフライ級タイトルマッチ・高見亨介―川満俊輝（４月８日、高見の６回ＴＫＯ勝ち）ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級タイトルマッチ・斎藤麗王―渡辺海（７月３１日、斎藤の３回ＴＫＯ勝ち）

【女子年間最高試合賞】 ＷＢＡ女子世界ミニマム級タイトルマッチ・黒木優子―鈴木なな子（６月２６日、黒木の判定勝ち）

【最優秀トレーナー賞】 井上真吾（大橋）

【優秀選手賞】（２０２５年世界戦１勝以上の選手） 井上拓真、井上尚弥、高見亨介、武居由樹、堤聖也、寺地拳四朗、中谷潤人、松本流星、矢吹正道

【特別賞】

木村翔氏、京口紘人氏、重岡銀次朗氏、重岡優大氏、高山勝成氏、田中恒成氏、故・長野ハル氏、故・山崎照朝氏