【動画：パパがいる寝室から不思議な声が…怪しいと思い、突撃してみた結果→『まさかの浮気現場』】

寝室から不思議な声が…

Instagramアカウント「元野犬のアキ」さまでは、元野犬だった「アキ」ちゃんが飼い主さんと幸せな日々を過ごす様子が更新されています。

ある日のこと。パパが寝ているはずの寝室から、何やら怪しい物音と声が聞こえてきたという投稿者さま。「一体何をしているの？」と不思議に思い、突撃してみることに！

すると、怪しくモゾモゾと動く布団が！これは怪しすぎる……。ここには先ほど、寝室へ向かったパパが寝ているはず。もしや、他の女を招き入れているのでは！？布団に近づき、核心に迫ることに！

すると……

まさかの浮気現場に突撃！？

なんと、パパさんの浮気相手はアキちゃんだったのです！どうやら甘えたくなってパパさんの寝ているベッドに潜り込んだ様子のアキちゃん。大好きなパパさんと添い寝して、うとうと眠くなってしまったようです。

その後もパパさんと見つめ合いながら、顎を撫でられて気持ちよさそうな表情を見せるアキちゃん。浮気現場かと思いきや、とても平和で幸せな光景に、思わずほっこりする投稿者さまなのでした！

あまりに可愛すぎる光景が話題に

浮気現場かと思いきや、とても平和で幸せそうなアキちゃんの添い寝姿は、Instagramでも大きな話題に！

記事執筆時点で8万6000回も再生されているこちらの投稿には、「ラブラブで可愛いです♡」「ほんっとうに幸せファミリーですね！」「いちゃいちゃしてるw」といった声が寄せられ、アキちゃんが幸せな暮らしを楽しんでいる様子に称賛の声が寄せられています。

そんなアキちゃんと飼い主さんご夫婦の仲睦まじい様子は、Instagramアカウント「元野犬のアキ」からご覧いただけます。

