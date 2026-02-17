今やキックオフも重要なセットプレイ 今季のキックオフ・ベストゴールの1つであるパレルモが決めたパワープレイゴール
現在のサッカー界ではセットプレイがトレンドになっており、セットプレイのデザインに力を入れるのは当たり前になっている。それはコーナーキックやフリーキックだけではない。キックオフも重要なセットプレイだ。
『Planet Football』が今季のベストなキックオフゴールの1つに挙げたのが、イタリア・セリエBのパレルモVSスペツィアの一戦で生まれた試合開始直後のゴールだ。
これはデザインされたキックオフで、スペツィア側はアウジェッロへのパスを全く予想していなかった。フリーとなったアウジェッロは余裕を持って前線へロングボールを送った。
そこからパレルモは繋いでセグレがゴールを奪い、全てが理想通りのキックオフゴールとなった。キックオフと同時にパワープレイを仕掛けた形となり、今後は守備側もこうしたパターンに備える必要がありそうだ。
sim, o Palermo precisou só de DEZ SEGUNDOS, 10 MÍSEREOS SEGUNDOS, pra abrir o placar contra o Spezia na Série B Italiana!— SportyNet (@SportyNetBrasil) January 18, 2026
VAI ASSISTIR LÁ NO YOUTUBE QUE TÁ BEM NO COMECINHO AINDA, VIU?! https://t.co/3B5ZrAPmix pic.twitter.com/pqty9jI4Ea