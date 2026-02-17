キックオフゴールを決めたパレルモのセグレ photo/Getty Images

現在のサッカー界ではセットプレイがトレンドになっており、セットプレイのデザインに力を入れるのは当たり前になっている。それはコーナーキックやフリーキックだけではない。キックオフも重要なセットプレイだ。

『Planet Football』が今季のベストなキックオフゴールの1つに挙げたのが、イタリア・セリエBのパレルモVSスペツィアの一戦で生まれた試合開始直後のゴールだ。

決めたのはパレルモのMFヤコボ・セグレだ。キックオフと同時にパレルモの選手たちは一斉に前線へ駆け上がり、キックオフのボールを受けた選手はロングボールを蹴ると見せかけて左ウイングバックのトンマーゾ・アウジェッロへ横パス。

これはデザインされたキックオフで、スペツィア側はアウジェッロへのパスを全く予想していなかった。フリーとなったアウジェッロは余裕を持って前線へロングボールを送った。

そこからパレルモは繋いでセグレがゴールを奪い、全てが理想通りのキックオフゴールとなった。キックオフと同時にパワープレイを仕掛けた形となり、今後は守備側もこうしたパターンに備える必要がありそうだ。