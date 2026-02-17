前半で０−２「ボコボコにされてる」不調の広島に韓国ファンもとまどい？「どうしたんだよ」「２軍なのか？」【ACLE】

前半で０−２「ボコボコにされてる」不調の広島に韓国ファンもとまどい？「どうしたんだよ」「２軍なのか？」【ACLE】