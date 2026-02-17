敵地でFCソウルと対戦している広島。（C）Getty Images

　サンフレッチェ広島は２月17日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第８節で、FCソウル（韓国）と対戦している。

　広島は10分に川辺駿がペナルティエリア内で相手を倒してしまい、PKを献上。このピンチを防げず、先制点を許す。さらに27分には、相手の左CKをクリアしようとした新井直人のオウンゴールで追加点を献上した。

　前半はこのまま２点のビハインドで終了。この展開に韓国のファンが反応している。試合を速報している同国のサイト『naver』のコメント欄には次のような声が寄せられた。
 
「ボコボコにされてる」
「広島は２軍なのか？」
「ひどい」
「広島どうしたんだよ」
「寝てる？」
「のんびりやってるな」
「広島は草サッカーチームレベル」
「広島は本気出せば後半すぐに逆転するよ」
「ソウルの戦術はカウンターだけ」
「最高だ！」

　すでにグループステージ突破を決めている広島の不調ぶりに、小さくない驚きがあるようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

