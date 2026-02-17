前半で０−２「ボコボコにされてる」不調の広島に韓国ファンもとまどい？「どうしたんだよ」「２軍なのか？」【ACLE】
サンフレッチェ広島は２月17日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第８節で、FCソウル（韓国）と対戦している。
広島は10分に川辺駿がペナルティエリア内で相手を倒してしまい、PKを献上。このピンチを防げず、先制点を許す。さらに27分には、相手の左CKをクリアしようとした新井直人のオウンゴールで追加点を献上した。
前半はこのまま２点のビハインドで終了。この展開に韓国のファンが反応している。試合を速報している同国のサイト『naver』のコメント欄には次のような声が寄せられた。
「ボコボコにされてる」
「広島は２軍なのか？」
「ひどい」
「広島どうしたんだよ」
「寝てる？」
「のんびりやってるな」
「広島は草サッカーチームレベル」
「広島は本気出せば後半すぐに逆転するよ」
「ソウルの戦術はカウンターだけ」
「最高だ！」
すでにグループステージ突破を決めている広島の不調ぶりに、小さくない驚きがあるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
