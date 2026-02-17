「将来への不安も感じているけれど」家計管理を徹底する年収300万円・43歳女性が見つけた“幸せ”
食費や光熱費などの高騰が家計を直撃しています。国や自治体もいろいろな支援に乗り出していますが、その効果をリアルに実感できるまでにはまだ時間がかかりそうです。
今回は、All Aboutが実施した「毎月の支出と現在の生活」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな生活実態を紹介します。自分の家計と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
▼福井県在住、43歳女性の収入状況と1カ月の主な出費内訳
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：経理事務
・年収：300万円
・家賃（住宅ローン）：0円
・間取り：一軒家
・食費：2万円
・交際費：1万円
・電気代：1万円
・ガス代：1万円
・水道代：2000円
・車にかかる費用：5000円
・美容代：2万円
まず、女性に現在の生活に対して思うところ、考えていることを聞きました。
「現代社会は情報過多で変化が激しく、将来への不安も感じつつある。一方で、多様な価値観が認められ、自分の『幸せの尺度』を見つけやすくなったとも思う。効率化の波の中で、人とのつながりや心の豊かさ、そして持続可能な社会の実現といった課題にも目を向けたい」
自己成長のため、常に新しい知識やスキルを学び続けることを計画しているという女性。仕事では柔軟性と専門性を高め、場所にとらわれずに働ける環境を構築したいといいます。
また、健康寿命を延ばすために運動と食生活に気を配り、地域活動にも積極的に関わって社会とのつながりを大切にしていきたいと思っているそう。
「まず固定費の見直しを徹底している。具体的には、格安SIMへの乗り換えや、不要なサブスクリプションの解約です。また、変動費では食費の管理を重視し、週末に献立を立ててまとめ買いし、食材を使い切るため作り置きを実践し、極力無駄な買い物を減らしています」
固定費、変動費と家計を明確に振り分け、管理をしている女性。しかし、大切な人とのつながりや心の豊かさを忘れず、自らの体も大事にしています。このように、地に足をつけた努力が、実りある将来の生活につながっていくのかもしれません。
＜調査概要＞
毎月の支出と現在の生活に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年10月22日
調査対象：全国10〜70代の200人（男性：66人、女性：133人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
