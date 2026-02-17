「最近の俺様」あの、美脚際立つ姿など多種多様なコーデ公開！ 今夜は『あのちゃんの電電電波』放送
歌手やタレントとして活動するあのさんは2月17日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ姿などを披露しました。
【写真】あのの最近の姿
またあのさんは「最近の俺様」とつづり、自身の写真を10枚載せています。格好いい革のジャケット姿や、美脚が際立つミニ丈のファッションなど、さまざまなコーディネートを披露しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】あのの最近の姿
いろんなコーデを披露「TV見た報告いつも有難う 今夜も宜しゅう」とファンへ呼び掛けたあのさん。同日深夜には音楽トークバラエティー番組『あのちゃんの電電電波』（テレビ東京系）が放送されるようです。
またあのさんは「最近の俺様」とつづり、自身の写真を10枚載せています。格好いい革のジャケット姿や、美脚が際立つミニ丈のファッションなど、さまざまなコーディネートを披露しました。
「話題の現役高校生アーティスト登場」同番組の公式X（旧Twitter）は、最新話の予告動画を公開。「話題の現役高校生アーティスト登場 #もんた界隈 に次ぐバズり動画を考案 憧れの #あのちゃん と擬似スクールライフ」と、内容の説明もしています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)