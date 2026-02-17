冬に行きたい「佐賀県の滝」ランキング！ 2位「轟の滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが続くこの時期は、しぶきが氷となって岩肌を飾る「氷瀑（ひょうばく）」や氷の造形美が楽しめる絶好のシーズンです。この時期だけの静寂に包まれた絶景を求めて、冬の自然の中へ一歩踏み出してみませんか。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
All About ニュース編集部では、2026年1月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、滝に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「佐賀県の滝」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位：轟の滝／69票嬉野温泉からほど近い場所に位置する「轟の滝」は、高さ約11メートルの滝が3段になって流れ落ちる様子が迫力満点です。滝壺の面積は広く、周囲は公園として整備されています。冬は温泉街の散策と合わせて訪れる観光客が多く、冷えた空気の中で力強く響く滝音と、静かな水面のコントラストを楽しむことができます。
回答者からは「冬は観光客が少ないと思うので、静かな澄んだ空気の中で滝の音を聞いた後に、近くの嬉野温泉で温まりたいです」（50代男性／埼玉県）、「名前の通り水音が力強い滝。冬は周囲が静まり返る分、滝の轟音がより印象的に響いて迫力満点」（20代男性／福井県）、「インパクトがありそうで良いから」（30代男性／北海道）といった声が集まりました。
1位：見帰りの滝／70票1位に選ばれたのは、唐津市相知町にある「見帰りの滝」です。日本の滝百選の1つであり、落差は約100メートルと九州でも有数の規模を誇ります。初夏のあじさいで有名ですが、冬は周囲の木々が静まり返り、雄大な滝の造形美がより際立ちます。立ち去る際につい「見帰りたくなる」ほどの美しさは、冬の澄んだ空気の中でも健在です。
回答者からは「日本の滝百選にも選ばれた滝を見たい」（50代男性／徳島県）、「唐津市の名勝ですが、訪れる人も減るため、ゆっくり静かに滝を堪能できるので」（50代男性／大阪府）、「九州最大級の落差（約100m）を誇ります。冬は周囲の植生が落ち着き、岩肌の力強さと垂直に落ちる豪快な水筋がより鮮明に浮かび上がります」（50代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)