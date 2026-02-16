「超魔術」で社会現象を起こしたMr.マリックさん。しかし公私でのストレスが、本人が知らぬ間に、体を蝕んでいました。「ある日、鏡を見たら顔がグニャリと歪んだんです」。それが顔面神経麻痺を患った発端でした。心身の限界を知ったMr.マリックさんは70代の今、目標の捉え方が変わったと話します。成功の代償を払い見つけたものとは。

【写真】かつては絶縁状態にあった娘のLUNAさんとの仲睦まじい今（5枚目/全15枚）

「顔がグニャリと歪み」顔面神経麻痺に

── 1990年代に「超魔術」で社会現象を起こしたMr.マリックさん。そんなブームの真っただ中、「顔面神経麻痺」で緊急入院することに。発症した瞬間は、どんな状況だったのでしょうか。

Mr.マリックさん：友人と一緒にもつ鍋を食べていたとき、口に運んだはずの「もつ」が、ポロッと落ちてしまったんです。自分では何が起きたのかわからず、友人から「鏡を見てきなよ」と言われて。すると、顔がグニャリと歪んでいました。あわてて大学病院へ駆け込んだら、即入院へ。自宅へ着替えを取りに帰るひまもありませんでした。

── あまりに突然のことだったのですね。なにか兆候はあったのですか？

Mr.マリックさん：それがまったくなくて。ただ、医師からは「ストレスでしょうね」と言われました。当時、思い当たることがいくつかあったんです。人間って、ひとつの悩みだけなら「じゃあ、これを何とかしよう」と向き合えるのですが、2つ、3つと同時に重なると、体のいちばん弱いところに現れる。胃が弱い人は胃に来るし、心が弱い人は心が折れてしまう。私の場合はたまたまですが、耳の奥にある神経が8割切れたと言われました。ストレスって重なると逃げ場がなくなって、限界がくるんだなと思いましたね。

マジックへの情熱は今も消えない。弟子のTAKUYAさんとマジックの研究中

── いくつかのストレスが重なっていたとのことですが、具体的にはどんなことがあったのでしょう。

Mr.マリックさん：ひとつは家庭の問題です。娘（LUNAさん）が中学校に入って激しい反抗期を迎え、ヤマンバギャルのような格好をして家に帰ってこなくなりました。小学校のころは仲のいい親子だったのに、部屋に引きこもって口も聞かない。学校は不登校気味になり、先生とのトラブルで退学危機にまで発展しました。学校から呼び出されるたびに夫婦で出向いて、話し合いを繰り返すなど、対応に追われて疲弊していました。

人生のピンチ 振り返れば違う意味を持つことも

── もうひとつは何だったのでしょうか？当時、人気も絶頂でメディア出演が相次いでいました。仕事のプレッシャーも相当だったんですかね。

Mr.マリックさん：仕事でもつねに追い詰められていました。テレビの特番が続いて新しいマジックを次々考えなければなりませんでしたから。さらに、急に有名になったことで、事務所内でテレビ出演の担当とステージ営業の担当、それぞれのマネージャーの間で、私の時間の奪い合いが起きていたんです。体はひとつしかないのに、分刻みで予定を入れられる。いちばん忙しいときはヘリコプターで移動し、新幹線の中でも取材を受け、ショーの合間には写真撮影。家では特番用の新しいマジックを考えて猛練習。寝る時間なんてほとんどありませんでした。

── まさに逃げ場のない状況が重なっていたんですね。顔面神経麻痺の治療は、どんなふうに進んだのでしょうか。

Mr.マリックさん：当時は、のどに直接、麻酔注射を打ち込む治療法でした。注射における「三大激痛」が、目、のど、脊髄と言われるほど痛いらしくて。実際、これがもう本当につらいんです。痛みで暴れてしまうので、4人がかりで押さえつけられて注射を行う。それを1日2回です。同じ症状の方が順番にカーテンの奥で注射を受けていくのですが、悲鳴が聞こえてくるんですよ。「次は自分の番か…」と怯えながら待つ、地獄のような時間でした。ただ、この病気になったことで、結果的によかったこともありました。

──壮絶な治療の先にあった「よかったこと」とは、いったいなんでしょう？

Mr.マリックさん：いちばん大きかったのは、禁煙できたことですね。それまでは1日1箱吸うほどヘビースモーカーでしたが、喫煙は血流を悪くして神経の回復を妨げるので、治療中はたばこが厳禁。先生から「1本吸ったら、（治療の）注射が1本増えると思ってください」と、くぎを刺されました。それを聞いた瞬間、即座に禁煙を決めました。

── のどの注射は、ヘビースモーカーだったマリックさんに一発で禁煙を決意させるほどの痛みだったわけですね…。

Mr.マリックさん：それがなければ今も吸っていたかもしれません。まさに人生のピンチだと思えることも、後から考えると、乗り越えた先に別の道が開けることがあります。仕事の面でも大きな転機がありました。

── どんなできごとがあったのでしょう。

Mr.マリックさん：ある局で番組をやっていた時期に、他局に出演したことで関係がこじれてしまって。当時はテレビ局の「かぶり」、つまり同じタレントが複数の局に出ることへの縛りが今よりずっと厳しかったんです。結果的にその局とは縁が切れることになりました。

困っていたら、別の局から声をかけていただいて。そこで「どうせならキャラクターを変えてみませんか？」と提案されたんです。それで、初めてサングラスと髪のメッシュを入れることにしました。

── 今のトレードマークが生まれた瞬間だったのですね。

Mr.マリックさん：それまで度つきのサングラスがない時代だったので、かけるとカンペが読めなかったんですよ。だから、かけたりかけなかったり。でも、度つきサングラスが登場したことで「これで新しいキャラが作れる」と思いました。衣装もふつうのスーツから、当時流行していた、スター・ウォーズの衣装を参考に、スタイリストさんもつけてもらって。そうして今のMr.マリックができたんです。つまり、いったん縁が途切れたからこそ、新しい自分に生まれ変わるチャンスが巡ってきたわけです。

── ピンチが次の扉を開いたんですね。ただ、麻痺がひくまでには、かなり時間がかかったと聞きました。それまで撮影はどうやって乗りきったのでしょうか。

Mr.マリックさん：動かないまぶたをテープで直接固定してムリやり開かせ、サングラスをかけていました。視聴者の方には気づかれないように「Mr.マリック」を演じ続けていましたね。

心身の限界を知って、変わった目標の捉え方

── 病気を経験したことで、仕事への向き合い方にも変化があったのでしょうか。

Mr.マリックさん：以前は成功することや視聴率ばかりを追い求めて、ムリをしてでも上を目指そうとしていました。でも、病気をしてからは考え方が変わりました。遠くの目標を追うのではなく、目の前の1回1回を、丁寧に心を込めてやる。最近は、次世代の育成にも力を注いでいるところです。

── かつて激しくぶつかった娘のLUNAさんとの関係は、その後どうなったのでしょう。

Mr.マリックさん：娘が家を出て、約20年、まともに会わない時期が続いたんです。娘はその間、親の力を借りずに歌手として地道に活動していました。お互いの電話番号も知らず、LINEもやったことがない。連絡をいっさい取らない状態が長く続いていたんです。

それが、番組のスタッフが娘の正体をたまたま知って、収録中にサプライズでLINEをつないでくれたんです。かつては忙しすぎて親子がバラバラになりましたが、今度はテレビが再び引き合わせてくれた。

今では、親子でステージに立つ機会も増えていて、音楽とマジックを組み合わせた公演を各地で行うようにもなりました。あのどうしようもなかった娘が、数十年後に私の活動に再び火をつけてくれる存在になるなんて、人生はおもしろいですね。

── 70代を迎え、プライベートでも新しい楽しみを見つけていらっしゃるとか。

Mr.マリックさん：最近はマギー司郎さんと一緒に、ネイルサロンに通うのが習慣になっているんです。「芸能人は歯が命」なんて言葉がありましたが、「マジシャンは手が命」。つねにお客さんの視線が手に集中するわけで、キレイにしておかないといけません。マジシャンの手は男性か女性かわからないのが、いちばん理想的なんです。

70代とは思えぬツヤツヤの指先！マギー司郎さんとネイルサロンに行くのがマイブーム

── たしかに爪までピカピカですね。いつごろから意識されていたのでしょう。

Mr.マリックさん：十数年前、まだネイルケアが今ほど一般的じゃなかったころです。ホテルオークラのラウンジでマジックをしていたとき、男性のお客さんの爪がやけにピカピカしていて。思わず「それ、何ですか？」と聞いたら、爪磨きだと教えてくれた。伊勢丹の化粧品売り場にあると聞いて、すぐに買って磨き始めました。

海外へマジックをすると、現地のマジシャンが私の爪を見て「どこでやったんだ？」と驚くんです。日本にはこういうものがあるんだと、お土産に爪磨きを持っていくとずいぶん喜ばれました。それから、本格的にネイルケアに凝り始めたんです。ただ、爪磨きだとどうしても爪が削れて薄くなってしまうので、今はサロンで「ジェルネイル」をしてもらっています。私は爪が伸びるのがすごく早いんですが、健康な証拠だと言われます。まだ成長期なのかもしれません（笑）。

取材・文：西尾英子 写真：Mr.マリック