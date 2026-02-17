【瀋陽＝出水翔太朗】１７日に春節（旧正月）を迎えた中国で、政府が花火や爆竹の取り扱いに注意するよう繰り返し呼びかけている。

春節に欠かせない風物詩だが、連休初日には８人が死亡する事故が発生した。中国では近年、爆竹などによる事故が相次いでおり、当局は警戒を強めている。

国営新華社通信や中国応急管理省によると、死亡事故は１５日に江蘇省連雲港で発生した。詳細は明らかにされていないが、住民が花火を不適切に取り扱ったことが原因という。

事故を受け、同省は１５日夜に緊急会議を開催した。公安当局と連携したパトロールの実施や、花火を扱う店の検査強化などを確認し、「違法行為は厳しく処分する」と強調した。

中国では、２０２４年２月に河南省で花火が頭に直撃した男児が死亡する事故が、２５年１月には四川省で子供がマンホールに爆竹を投下し、爆発で複数の車両が破損する事故が発生している。

応急管理省や各地方政府は「マンホールには絶対に爆竹を投げ入れないで」などとＳＮＳで呼びかけ、首都・北京でも１７日、花火や爆竹の禁止を呼びかけるはり紙が掲げられていた。

一方、内陸部の山西省では昨年１２月から、全面的に禁止されていた花火などの使用が緩和された。中国経済が低迷する中、不満の解消や消費喚起につなげたいとの狙いがあるとみられ、中国紙・南方週末は「花火は中国人が祝日を過ごす際に欠かせない」と支持した。