タレント王林（27）が17日、グランフロント大阪（大阪市北区）で開幕したりんごフェア「青い森の林檎」（3月30日まで）のトークイベントに出演。青森県産りんごの魅力をアピールした。

青森・弘前市出身。デニムのセットアップにブーツ、インナーにはリンゴを意識した？赤のカットソーを着用し、笑顔で登場した。

大阪には「月に1回絶対来てる」と王林。「“正義のミカタ”っていう（時事ネタを取り上げる情報）番組に出てて。青森県知事になりたいので、お勉強だと思って来てます」と大きな野望を語り、笑わせた。

また、大阪に来た時だけ「唯一王林が小麦OKにしてる街なんです」と、粉モンを解禁していると明かした。

「名前がそもそもリンゴなので、勝手にリンゴ（のPR）を背負ってやってきた」と語り、「最初は中国の人だと思われてたのが、段々りんごとしての認知、黄色いリンゴのおいしさが広まってる」と喜んだ。

おすすめの食べ方としては「しょっぱい料理に甘いのが入ってるのがスゴイ苦手な私が唯一やるのが、りんごの豚しそ巻き。リンゴにはお肉を柔らかくする成分も入ってるので」などとアピールしていた。