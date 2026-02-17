グラビアアイドルの三田悠貴（27）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「暗髪好評アゲハチョウ」と称したハイビスカス柄などのカラフルなド派手ビキニ水着姿を公開。「上手！！褒めたい！！素敵！！ ファンの皆んながいつも上手に撮ってくれるからインスタにも載せるね FCはもっと載ってるよ いっぱいデータ送ってくれてありがとう」とファンの写真技術の高さと好意に感謝の意をつづった。

ファンやフォロワーからも「トロピカルみたちゃん」「可愛いです」「熱い」「とてもボリューミー」「谷間綺麗だなぁー」「たまりませんねっ」などのコメントが寄せられている。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。