¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡Ê¿å²¬½Ó°ìÂåÉ½¡Ë¤Ï£±£·Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò³«ºÅ¡£ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ø¤Î¹çÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¸á¸å¤Ë³«¤«¤ì¤¿Áí²ñ¤Ë¤ÏÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¡¢Ï¡çÖ»á¤Ê¤É¿ô½½¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£ËÁÆ¬¡¢¿å²¬»á¤ÏÃæÆ»¤¬½°±¡Áª¤Ç¸ø¼¨Á°£±£¶£·µÄÀÊ¤«¤é¤ï¤º¤«£´£¹µÄÀÊ¤ËÂçÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡Ö·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ë¸·¤·¤¤Áªµó·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»×¤¤µ¯¤³¤»¤Ð¤³¤Î£±¤«·î´Ö¡¢·ãÆ°¤Î£±¤«·î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£½°µÄ±¡¤ÎÃç´Ö¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶¦Æ®¡¢±þ±ç¤·¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ²æ¤ï¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò³«¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ï¡ÖÎ©·û¤Ï»²µÄ±¡¤Ç²ñÇÉ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¾ð¤ò¶´¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤ë¤À¤±¡¢ÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æµ¬Ìó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ïÇ¤´´»ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÎ»¾µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤·³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Áí²ñ¤ÏÂç¤¤Êº®Íð¤â¤Ê¤¯Ìó£µ£°Ê¬´Ö¤Ç½ªÎ»¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¿å²¬»á¤ÏÃæÆ»¤Î¾®Àî½ßÌéÂåÉ½¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÃÝÃ«¤È¤·»ÒÂåÉ½¤ÈÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿²ñÃÌ¸å¤Ë±þ¤¸¤¿¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¼èºà¤Ç¡ÖµÄ°÷Áí²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¿½¤·¾å¤²¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²æ¤ï¤ì¼¹¹ÔÉô¤Î¹Í¤¨¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¹¹ÔÉô¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¡¢Î»¾µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
