°æ¾å¾°Ìï¡¡ÃæÃ«½á¿ÍÀï¤Ø¤¤¤è¤¤¤è½àÈ÷À°¤Ã¤¿¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡×¡ÖÇ³¤¨¤¿¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¾ð¤¢¤ë¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ç¯´ÖÉ½¾´Áª¼ê¤Î¼ø¾Þ¼°¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥¢¥¦¥©¡¼¥º£²£°£²£µ¡×¡ÊÆüËÜ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¡¢Åìµþ±¿Æ°µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ê¬²Ê²ñ¼çºÅ¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¤Î³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ê£Í£Ö£Ð¡Ë¤ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£±¡áÂç¶¶¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄÏ¢Â³¤È²ó¿ô¤Î»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£¸Ç¯Ï¢Â³£¹ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£µÇ¯¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ê¤É¤ÇÆ±µé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦ºÂ¤ò£´ÅÙËÉ±Ò¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ËþÉ¼¤Î£³£´É¼¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿°æ¾å¡£ºòÇ¯£³·î¤Î¼ø¾Þ¼°¤ÎÃÅ¾å¤Ç£×£Â£Á¡¦£×£Â£Ã¡¦£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£¸¡á£Í¡¦£Ô¡Ë¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿º£Ç¯¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÂÐÀï¤¬£µ·î¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ë¼õ¾Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌä¤ï¤ì¤¿°æ¾å¤Ï¡Ö¤¢¡¢£Í£Ö£Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È°ìÈ¯¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¡¢¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤È¡¢ËèÇ¯¼è¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤½Å°µ¤È¡¢£²£°£²£µÇ¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤Û¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±Ç¯¤ò¡ÖÀ¤³¦Àï¤ò£´»î¹ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤ò¾¯¤Ê¤¯½ª¤ï¤ì¤¿£´»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥±¥í¥ê¡£Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæÃ«Àï¤Ø¡Ö¸ÀÍÕ¤¸¤ã¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÇ³¤¨¤¿¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¡£Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¡££±Ç¯Á°¤ËÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª¸ß¤¤À°¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÃæÃ«¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Îµ»Ç½¾Þ¤ËÁª½Ð¡£ºòÇ¯¤Ï£×£Â£Ã¤È£É£Â£Æ¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤òÅý°ì¸å¤ËÊÖ¾å¡£°æ¾å¤ÈÆ±¤¸³¬µé¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢½éÀï¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤Î¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤éÈ½Äê¾¡Íø¤·¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤òÎå¤ß¤Ë¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£°æ¾å¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤«¤é£±Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï°æ¾åÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¡°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë
¡¡µ»Ç½¾Þ¡¡°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¡¢ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë
¡¡¼ì·®¾Þ¡¡ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë
¡¡£Ë£Ï¾Þ¡¡Ìð¿áÀµÆ»¡ÊÎÐ¡Ë¡Ö£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê£²£µÇ¯£±£²·î£²£·Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¡¡¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡Ê¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡ËÀï¡×
¡¡ÅØÎÏ¡¦´ºÆ®¾Þ¡¡ÄÚ°æÃÒÌé¡ÊÄë·ý¡Ë
¡¡¿·±Ô¾Þ¡¡¹â¸«µü²ð¡ÊÄë·ý¡Ë
¡¡
¡¡Ç¯´ÖºÇ¹â»î¹ç¡ÊÀ¤³¦Àï¡Ë¡¡£×£Â£Á¡¦£×£Â£ÃÅý°ì¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê£²£µÇ¯£³·î£±£³Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡Ö»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê£Â£Í£Â¡Ë£Ö£Ó¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¡ÊÁÒÉß¼é°Â¡Ë¡×
¡¡
¡¡Ç¯´ÖºÇ¹â»î¹ç¾Þ¡ÊÀ¤³¦Àï°Ê³°¡Ë¡¡ÆüËÜ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê£²£µÇ¯£´·î£¸Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¡Ö¹â¸«µü²ð¡ÊÄë·ý¡Ë£Ö£ÓÀîËþ½Óµ±¡Ê»°Ç÷¡Ë¡×¡¢£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê£²£µÇ¯£··î£³£±Æü¡Ë¡Öã·Æ£Îï²¦¡ÊÄë·ý¡Ë£Ö£ÓÅÏÊÕ³¤¡Ê¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¡×
¡¡½÷»ÒºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¡ÚìÅÄ¿ð´õ¡Ê»°Ç÷¡Ë
¡¡½÷»ÒÇ¯´ÖºÇ¹â»î¹ç¾Þ¡¡£×£Â£Á½÷»ÒÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê£²£µÇ¯£¶·î£²£¶Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¡Ö¹õÌÚÍ¥»Ò¡Ê¿¿Àµ¡Ë£Ö£ÓÎëÌÚ¤Ê¤Ê»Ò¡Ê²£ÉÍ¸÷¡Ë¡×
¡¡¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¾Þ¡¡°æ¾å¿¿¸ã¡ÊÂç¶¶¡Ë