2試合連続で好守＆合計5出塁

ルーキーのアピールが止まらない。巨人のドラフト4位・皆川岳飛外野手は17日、広島との練習試合に「3番・右翼」でスタメン出場。実戦初安打に加え、守備ではスライディングキャッチを見せた。「皆川守備いい感じやん」「めちゃええやん」と巨人ファンが期待の声を上げている。

皆川は3回の第2打席で四球を選び出塁。5回無死二塁で迎えた第3打席では、追い込まれながらも7球目の142キロ直球を逆方向へ弾き返し、“プロ初安打”を放った。15日の広島戦でも3四球を選んでおり、対外試合2戦で8打席、4四球を含む5出塁の活躍を見せている。

そしてファンを驚かせたのは、4回の右翼での守備だった。1死三塁でネフタリ・ソト内野手が放った右中間を抜けようかという打球をスライディングキャッチ。犠飛で1点を許したものの、場内からは好守の皆川に大きな拍手が送られた

中大では4度のベストナインを獲得した22歳。攻守で活躍を見せる姿にSNSでは「開幕スタメン有り得るぞ……」「かなり期待できる！」「守備は安定してるし選球眼あるしアピール止まらんな」「皆川はまじで化けると思う本物よ」「守備上手いな」と絶賛が止まらない様子だった。（Full-Count編集部）