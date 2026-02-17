女子プロゴルファーで国内３勝の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が１７日、都内でＣＤデビュー曲「君の救世主になりたくて！」（１８日発売）のリリース記念イベントを行った。

熱狂的なファン数十人がペンライトを振る中、「新人アイドル」と紹介された菅沼は茶色いワンピース姿で登場。「サビ前に『エクストラルハッピー！！』と言って下さい」と呼びかけ、デビュー曲を歌い上げた。カップリング曲「Ｂｌｏｏｍｉｎｇ Ｓｔｏｒｙ」も披露し、歌とダンスで魅了した。

大勢のサラリーマンが行き交う中、特設ステージで熱唱し「めちゃめちゃ緊張したし、通り過ぎてく人が見てるのがすごい恥ずかしかった」。この日のために練習を重ね「車の移動中とか、歌詞や振り付けを間違えないように覚えた。難しいけど、なんとかできて良かった」と安どした。

新人歌手の目標の１つであるレコード大賞新人賞は「絶対ムリだから、狙ってません（笑い）。音楽番組に１回でいいから出てみたい」。ＮＨＫ紅白歌合戦への出場意欲を問われると「いっぱい優勝したら審査員とかで出たいけど、自分で（出場）はないです」と苦笑いを浮かべた。

今季の目標は「複数回優勝を目指します。クラブのシャフトを変えて、いい感じです。二刀流として頑張ります」と宣言。優勝後の表彰式でライブを提案されると「言われたらやりますよ。頑張ります」とノリノリだった。