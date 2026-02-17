急なお誘いも怖くない！可愛いのに簡単な【カチモリツイン】のヘアアレンジ術♡

新しい出会いが増える春は、『今日飲みに行かない？』なんて急なお誘いが増えてくる時期。そこで今回は、三浦理奈をお手本に、さっと結ぶだけなのにちゃんと今っぽくて可愛い「カチモリツイン」のヘアアレンジ術をご紹介！急なお誘いにもデートにもぴったりなカジュアルヘアをぜひチェックして♡

急なお誘いで、居酒屋に行くなら……

リスタイルでつくれちゃうカチモリツイン

急なお誘いでもいつも可愛くいたいから♡ 寝グセがついていても、結び跡がついていても目立たない、簡単につくれるカチモリ。決めすぎないカジュアルなツインアレンジで。

HOW TO

How to プチおだんごはつくる位置がポイント

全体の髪を中央で左右2つに分け、耳の横より少し内側で結ぶ。そのとき、毛先を出した小さいおだんごにする。アイロンがある場合は、毛先に少しカールをつくるとおだんごにしやすい。

How to 毛束を引き出してニュアンスをつくる

1で結んだところから出ている毛束をねじり、少しずつポイントで髪を引き出す。結び目に髪を巻きつけたら固定するようにピンで数ヵ所とめる。おだんごから毛先が出ていてもOK。

How to 顔まわりと、もみあげを巻く

ストレートアイロンを使い、もみあげが短い場合はワンカール、長い場合はS字カールにする。顔まわりは毛先が内になるよう波巻きに。飾りピンは、おだんご上の耳後ろにつける。

完成♡

シンプルなカチモリはツインで変化をつけて。

ピン 330円／ラティス ニット 8,910円／REDYAZEL ルミネエスト新宿店 デニムパンツ 2,099円／GRL
SIDE
BACK

Recommended Item

【アリミノ】ダンスデザインチューナー モダンシマー

オイルジェリーで自由自在なツヤヘアに

手のひらでのばすとオイル状になり、ツヤやかな髪に。

ダンスデザインチューナー モダンシマー80g 1,980円／アリミノ

撮影／熊木優（io）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／城田望（KIND）モデル／三浦理奈（本誌専属）文／杉山春花

