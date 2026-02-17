ボクシングの２０２５年度年間優秀選手表彰式が１７日、東京・文京区の東京ドームホテルで行われ、技能賞にはＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王者・井上拓真（３０）＝大橋＝とともに、前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界同級王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が選ばれた。

２０２４年度に続き、準ＭＶＰに相当する技能賞を受けた中谷は「光栄なこと。これを励みにして、今後のキャリアに向けて弾みをつけていきたい」と力を込めた。井上尚が８年連続９度目のＭＶＰに輝いたが、「すごくいい試合をたくさんされてきているので、それが評価されていると思う。たくさんの期待があって、そういう結果を出していくのはものすごいことですし、リスペクトできる」と感想を述べた。技能賞が準ＭＶＰであることを知らされると、中谷は「まだ（ＭＶＰを）取っていないので、取れるように頑張りたい」と決意を新たにした。

中谷はＷＢＣ王者だった昨年２月、ダビド・クエジャル（メキシコ）に３回ＫＯ勝ちすると、６月には当時ＩＢＦ王者だった西田凌佑（２９）＝六島＝に６回終了ＴＫＯ勝ちして、念願の統一王者となった。その後、２６年５月、東京ドームでスーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一王者・井上尚弥（３２）との対戦が期待されることをふまえ、スーパーバンタム級に上げることを決意。９月にバンタム級の２団体王座を返上すると、１１月からは米国ロサンゼルスに渡って、井上からダウンを奪ったことがあるラモン・カルデナス（米国）らとのスパーリングで強化を図った。昨年１２月にはサウジアラビアでセバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝の強打に苦しみながらも判定勝ちし、スーパーバンタム級初陣を飾った。

昨年の表彰式で、井上尚から、東京ドームでの対戦を呼びかけられ「やりましょう」と応えた。あれから１年が経過し「あっという間だったという気持ちでいっぱい。と同時に、スーパーバンタム級のチャンピオンは井上（尚弥）選手なので、その選手に勝つという気持ち」と改めて強い決意を口にした。

エルナンデス戦で負傷した右まぶたの腫れも引き、すでに練習は再開している。今年の目標には『世界４階級制覇』を掲げており、目標を達成するには、井上尚との直接対決で勝利するのが一番の近道だ。この日、井上尚が壇上で中谷戦について言及した。中谷は「キャリアの中で一番のビッグマッチ、ビッグファイトになる。前戦で反省点が出たので、これを２６年にどうつなげるか。動ける体をこれから作り上げます。ボクシングを楽しんでいます」と笑顔ながらも、出てくる言葉は力強かった。