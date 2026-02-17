人気アニメ『ラブライブ！』シリーズから誕生した期間限定の3人組ユニット・AiScReamから、メンバーで黒澤ルビィ役の降幡 愛さんが卒業することが17日、ラブライブ！シリーズ公式Xで発表されました。

2025年の新語・流行語大賞に『チョコミントよりもあ・な・た』がノミネートされ、楽曲『愛♡スクリ〜ム！』が話題となったAiScReam。

Xでは、「メンバーの黒澤ルビィ役・降幡 愛が、2026年3月27日配信のポッドキャスト『ラブライブ！シリーズオフィシャルカードゲーム presents AiScReamのとろけるタイム♡♡♡』をもちまして、AiScReamの活動から卒業する運びとなりました」と発表されました。

さらに、降幡さんの卒業に伴いユニットのリニューアルが決定。現メンバーの上原歩夢役・大西亜玖璃さん、若菜四季役・大熊和奏さんに加えて、新メンバーとして蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブからセラス 柳田 リリエンフェルト役の三宅美羽さん、いきづらい部！から麻布麻衣役・遠藤璃菜さんが参加するということです。

■黒澤ルビィ役の降幡 愛さんコメント【全文】

スプーンのみなさん

AiScReam チョコミント担当

黒澤ルビィ役の降幡 愛です

いつも応援してくださり本当にありがとうございます

この度、シリーズ横断ユニットAiScReamから

3月をもって、黒澤ルビィが卒業することになりました

昨年は『愛♡スクリ〜ム！』の楽曲がたくさんの方に届き、ルビィをはじめラブライブ！シリーズを知っていただくきっかけになりました

期間限定ではありましたが、

この活動を通してたくさんの経験をさせていただき感謝の気持ちでいっぱいです

人生なにが起こるか本当にわかりませんね

ルビィは卒業しますが、これからのAiScReamもスプーンのみなさんにはすくい続けてほしいです

みなさんの声が届いたら、いつか期間限定から定番フレーバーになる日もくるかも･･･？ですね！

黒澤ルビィ役・降幡 愛