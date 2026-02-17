吉本興業に所属するお笑いコンビ「20世紀」が17日、3月末をもって解散することをそれぞれのSNSで発表した。

木本悠斗（32）としげ（32）による同学年コンビで、2014年4月に結成された。2019年末に「ロックンロールブラザーズ」から現在の名前となった。

M―1グランプリでは2023年と昨年準決勝に進出。主に漫才ではコント漫才を得意としていた。コントも行い、キングオブコントでも21年に準決勝まで進んでいた。

2人は今後も芸人活動は継続。事務所に残り、相方を探していく。しげは「方向性などこれからのことを含めてこれ以上続けていくことが厳しいという判断になりました」と解散の理由を説明。木本は「お互いのやりたいことが違いまして、解散することになりました」とした。

しげは「まだまだ頑張りたいと思います。これからも応援してくれると嬉しいです。漫才もしたいです。相方も探したいと思ってますので気軽に声かけてください！なんとかします！」と新たな相方探しを行っていくとしている。

なお「バッテリィズ」と担当していたABCラジオの「がっちゃんこ」（金曜深夜2・00）は3月27日の放送が最終回となる。