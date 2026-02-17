【バカでも作れる飯？やってみ？】上司の子どもは18歳？話になりません！＜第10話＞#4コマ母道場
家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？ 誰だって腹が立ちますよね。
第10話 仕事復帰したら家事は分担
【編集部コメント】
以前ユウスケさんが「ホワイトソースをイチから作ったグラタンを作っているらしい」と話していた上司の奥さんは、18歳のお子さんのママだったのですね。共働きの中、作っているのだからすごいとは思いますが、5歳と1歳をもつ母に同じことを求めるのはお門違いです。論破されまくったユウスケさん、嫌々ながらも作りはじめるようですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
