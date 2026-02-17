BRT＝バス高速輸送システムでの復旧を目指すJR美祢線について。



17日開かれた法定協議会で、県の事務局は復旧計画の骨子案を示し、専用道の整備については「費用対効果が低く、慎重に検討する必要がある」との考えを示しました。



法定協議会は2023年の大雨災害で被災しBRTでの復旧を目指すJR美祢線について、国からの支援を得るための具体的な復旧計画を策定しようと、県が開いているものです。





17日は、県の事務局から復旧計画の骨子案が示されました。この中では速達性や定時性の向上策の1つ＝BRT専用道の設置について1.2キロから4.2キロまでの3パターンを検討していますが「費用対効果が低く、慎重に検討が必要」としています。そのうえで、長門市‐厚狭駅間を16分短縮する快速便の設定と、信号機の制御によりバスが交差点で停止することなく走行できるシステム＝「PTPS」の設置が効果的であるとしています。「PTPS」は、およそ6000万円で5つの交差点に設置でき、場所によっては最大で1.5分程度の短縮が見込めるということです。（美祢線沿線地域公共交通協議会 平屋隆之会長）「どう定時性や速達性を確保していくのか、その方法論についてはきょうのご意見も踏まえてさらに検討を深めていきたい」協議会の次回期日は未定ですが、専用道や「PTPS」を導入するかどうかの方向性が決まる見通しです。