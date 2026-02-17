周南市の新年度当初予算案の一般会計の総額は784億円で過去2番目の大きさとなっています。



周南市の新年度の当初予算案は一般会計の総額が784億円で、今年度と比べ21億9300万円減、率にして2.7％のマイナスとなっています。



主な要因は古川跨線橋の整備事業費や消防の通信指令強化充実事業費などの減額などです。



当初予算案としては今年度に次ぎ過去2番目の大きさとなっています。





（ 藤井市長）「本市の強みであるボードレース事業収益を積み立てた地域振興基金や子ども未来夢基金などの活用を図りながら行政資源を効果的に活用し選択と集中の考え方を徹底した予算編成を行いました」主な事業では市内の保育園の再編整備や新施設開設にかかわる備品の購入などの「保育所再編整備事業」におよそ15億5800万円。南園のエントランスゾーンの整備や園内休憩施設の整備などを盛り込んだ徳山動物園のリニューアル事業におよそ5億円。妊産婦の安心安全な出産体制確保を図るための妊産婦健康診査や乳幼児に対して乳幼児健康診査を実施する「母子健康診査事業」におよそ1億3700万円を計上しています。周南市の新年度予算案を審議する定例市議会は17日に開会しました。