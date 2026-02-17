16日、東広島市の住宅で男性が首を刺され死亡した事件で、1階の窓ガラスが何者かに割られていたことがわかりました。



事件があった住宅では、朝から現場検証が始まりました。



■庭田杏珠 記者

「現場の規制線の前には多くの報道陣が集まっています。現場はまだ焦げ臭いにおいがただよい、警察などよる現場検証が進められています」



事件が発覚したのは、16日午前3時半ごろ。東広島市黒瀬の住宅で火事が起き、ほぼ同じ時間に付近の住民から「血まみれの人が助けを求めている」と警察に通報がありました。





■通報者「女性が血まみれで、頭部から血を流している状態で玄関にいて助けてくださいと。強盗に襲われました、と」この家には夫婦2人が住んでいて、裏庭では、夫とみられる40代の男性が死亡しているのが見つかりました。司法解剖の結果、男性の死因は、刃物で首を刺されたことによる失血死だったということです。捜査関係者によると、住宅の1階の窓ガラスが割られ、何者かが侵入した形跡があったということです。事件を受け近くの小学校では、警察官が警戒する中、子どもたちが登校するなど、影響が広がっています。また警察は17日、東広島警察署に捜査本部を設置しました。（宮脇靖知キャスター）あらためて事件が起きた場所を地図で整理します。現場は、東広島呉自動車道の黒瀬インターチェンジから東に700メートルほどの場所にある住宅です。周りは、閑静な住宅街で、近くには、幼稚園や小学校もあります。東広島市教育委員会によると、事件を受けて、黒瀬地区の市立小中学校では、今週いっぱいは、集団で登下校したり、警察の見回りを増やしたりするなど、対応にあたるということです。また、子どもたちには1人で出歩かないことや暗い場所を避けることなどを呼びかけているということです。【2026年2月17日放送】