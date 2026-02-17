17日から始まった、公立高校入試についておさらいします。

県内では昨年度から制度が大きく変わり「特別選抜」と「一般選抜」「チャレンジ選抜」の3つの試験が実施されます。

17日と18日に行われる「一般選抜」が、5教科の学力検査と面接を行う一般的な入試です。

17日に出題された、理科の問題を1つ紹介します。

2つの地震の震度分布図のうち、どちらがマグニチュードが大きいかを問う問題となっています。

さらに地震で起きる被害を考え、その被害を最小限に食い止める方法を説明させる問題が出題されました。

このような自分の考えをまとめる「探求的な問題」で、より専門性の高い知識が必要となった点が今年の特徴です。

今回の入試から「デジタル採点」が導入されています。

県によりますと、一部の学校では定期試験などで すでに利用が始まっていますが、採点の正確性や作業の効率化などの効果が表れているということです。

約5800人が臨んだ、1日目の「一般選抜」の試験。

今年の傾向や難易度を、長崎市の学習塾に分析してもらいました。

長崎市の学習塾「能力開発センター」によりますと、初日の国語、英語、理科の難易度は、例年よりやや上がったということです。

■国語

「国語」は問題の形式に大きな変化はありませんでしたが、より専門性の高い内容に。

（能力開発センター 久米 伸治先生）

「去年までは、日常生活や身近な問題について自分の意見を述べる傾向だったが、今年はもうそこが大きく変わって、言語や表現能力の探求に深く入っていくような問題」

10年以上出題がなかった「詩」に関する問題。

さらに古文では、言葉遊びを用いたユニークな問題などで、苦戦した受験生も多かったとみています。

■英語

「英語」は、出題形式や英単語のレベルは例年と変わらない内容でしたが難しく感じた生徒もいたようです。

（能力開発センター 北村 謙典先生）

「情報量がものすごく多いので、きちんと内容を掴むのに時間がかかる生徒が出たのでは。

多いパターン(の問題)ではあるが、ほかの県に比べても情報量は多い」

記述式の問題でも多くの情報を読み解いた上で、自分の意見を記述しなければいけないため、難しさを感じる内容になったと話します。

■理科

3教科目の「理科」は、ここ5年で問題の総数が最も多かった去年から、さらに3問増えて47問に。

図で答える問題や生物分野での計算問題など、今まであまりみられない分野からの出題が多い構成となりました。

（能力開発センター 宮川 慶太先生）

「全体的に実験結果や観察結果を踏まえ、答える問題が多い傾向にあるので、戸惑う受験生も中にはいたのではないか」

18日は「社会」と「数学」の試験、そして「面接」が行われます。

合格者は来月5日、ホームページで発表されます。