日本時間午後9時から予定されていたスノーボード女子スロープスタイル決勝が雪の影響で延期。予選2位で通過した村瀬心椛選手が思いを語りました。

女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬選手は予選1回目で84.93の高得点をマーク。2個目の金メダルに向けて上々の出だしとなりました。

延期に対して「今日本当はやりたかったんですけど、今日すごく天気が荒れていたので。本当は今日やりたかった、天気がよければ全然やる気でいたので。決勝は絶対やると思うので1位を目指しますし、2位じゃまだ終われないところはあるので。本気で挑みたいなと思います」と話しました。

体のコンディションについては「全然絶好調ですし、どこも痛めていないですし、すごく体が調子いいので。このまま決勝に向けていけたらいいなと思います」とアピール。

「あした私はやりたいと思っているので、絶対。そのために今日はゆっくり休んで、あしたに挑んでいきたいなと思っています」と気持ちを切り替えました。

日本は村瀬選手の他、岩渕麗楽選手は73.65で4位、深田茉莉選手は71.03で7位通過しています。